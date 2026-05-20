Москва20 маяВести.Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что до курортного сезона городские пляжи Туапсе будут очищены от нефтепродуктов. Основные работы по очистке закончат к 1 июня.
Вопросы ликвидации последствий пожаров и ЧС в Туапсе обсудили на выездном координационном совещании, в котором приняли участие замруководителя Минприроды РФ, руководители органов исполнительной власти региона, горадминистрации, надзорных и контролирующих ведомств.
Хочу обратить внимание всех присутствующих на необходимость оперативного завершения всех этих мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе Туапсе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского краяприводит слова министра пресс-служба МЧС РФ
Как рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Дмитрий Маслов, к началу курортного сезона основные работы по очистке официальных пляжей Туапсе планируется завершить к 1 июня.
Всего с начала работ по ликвидации последствий ЧС собрано более 31 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, доложил начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин. В районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода сформировали заградительный земляной вал. Всего к работам привлечены 474 человека, используется 74 единицы техники.
Глава МЧС России держит ситуацию на личном контроле.
Необходимо исключить любую возможность попадания нефтепродуктов в Черное мореотметил Куренков
Глава МЧС заявил, что для достижения поставленных целей необходимо использовать все доступные средства и при необходимости привлекать дополнительные силы.