МЧС: все пляжи в районе Туапсе будут очищены от нефтепродуктов к 1 июня

Москва20 мая Вести.Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что до курортного сезона городские пляжи Туапсе будут очищены от нефтепродуктов. Основные работы по очистке закончат к 1 июня.

Вопросы ликвидации последствий пожаров и ЧС в Туапсе обсудили на выездном координационном совещании, в котором приняли участие замруководителя Минприроды РФ, руководители органов исполнительной власти региона, горадминистрации, надзорных и контролирующих ведомств.

Хочу обратить внимание всех присутствующих на необходимость оперативного завершения всех этих мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе Туапсе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского края приводит слова министра пресс-служба МЧС РФ

Как рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Дмитрий Маслов, к началу курортного сезона основные работы по очистке официальных пляжей Туапсе планируется завершить к 1 июня.

Всего с начала работ по ликвидации последствий ЧС собрано более 31 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, доложил начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин. В районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода сформировали заградительный земляной вал. Всего к работам привлечены 474 человека, используется 74 единицы техники.

Глава МЧС России держит ситуацию на личном контроле.

Необходимо исключить любую возможность попадания нефтепродуктов в Черное море отметил Куренков

Глава МЧС заявил, что для достижения поставленных целей необходимо использовать все доступные средства и при необходимости привлекать дополнительные силы.