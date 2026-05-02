Москва2 маяВести.На водной глади в районе Туапсе не обнаружено пятен от нефтепродуктов. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
На данный момент специалисты убирают береговую зону.
Буквально вчера вечером на нашем оперштабе, который проходит два раза в день, "Морспасслужба" доложила, что на водной глади нефтяных пятен нет. Все, мы все убрали с водной гладиподчеркнул Бойко
В округе уже убрано практически 95% того, что разлилось после атак украинских БПЛА на НПЗ, остальное удалось локализовать.
Конечно, наверное, есть места, скажем так, дикие пляжи, до которых мы еще не дошли, не узнали. Люди нам сигнализируют, мы их отмечаем, но мы смотрим — распространения уже нетдобавил он
Также Бойко заверил, что пляжный сезон в Туапсе будет открыт в привычном режиме.