Глава Туапсе отметил отсутствие нефтяных пятен на воде Глава Туапсе: на водной глади нефтяных пятен нет

Москва2 мая Вести.На водной глади в районе Туапсе не обнаружено пятен от нефтепродуктов. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

На данный момент специалисты убирают береговую зону.

Буквально вчера вечером на нашем оперштабе, который проходит два раза в день, "Морспасслужба" доложила, что на водной глади нефтяных пятен нет. Все, мы все убрали с водной глади подчеркнул Бойко

В округе уже убрано практически 95% того, что разлилось после атак украинских БПЛА на НПЗ, остальное удалось локализовать.

Конечно, наверное, есть места, скажем так, дикие пляжи, до которых мы еще не дошли, не узнали. Люди нам сигнализируют, мы их отмечаем, но мы смотрим — распространения уже нет добавил он

Также Бойко заверил, что пляжный сезон в Туапсе будет открыт в привычном режиме.