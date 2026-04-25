В Туапсе убрали около 988 кубометров попавших в реку и на пляжи нефтепродуктов

В Туапсе убрали около 988 кубометров нефтепродуктов, попавших в реку и на пляжи В Туапсе убрали около 988 кубометров попавших в реку и на пляжи нефтепродуктов

Москва25 апр Вести.В Туапсе убрали около 988 кубометров нефтепродуктов, попавших в реку и на прибрежную территорию при атаке украинских беспилотников. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Отмечается, что работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в результате крупного пожара, вспыхнувшего из-за атаки украинских беспилотников 16 и 20 апреля, ведутся круглосуточно.

На утро сегодняшнего дня убрано примерно 988 кубометров. В работах задействованы 143 человека и 48 единиц техники написал Бойко в своем Telegram-канале

Нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые вывозят на территории Морского терминала и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Позднее их утилизируют.

В ночь на 16 апреля Туапсе подвергся массированной воздушной атаке со стороны Киева. Тогда погибли 14-летняя девочка и 29-летняя женщина. Повреждения получили более 60 зданий, на морском терминале произошел пожар. Ночью 20 апреля противник нанес новый удар — погиб один мирный житель, еще один пострадал. В морском порту вновь произошло возгорание, которое удалось потушить только 24 апреля, повреждения получила транспортная инфраструктура, а также 17 зданий.