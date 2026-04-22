В НФ сообщили, что разлив нефти в Туапсе не является угрозой для турсезона

Москва22 апр Вести.Разлив нефти в Туапсе, произошедший после атаки украинских беспилотников, не угрожает туристическому сезону. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко в интервью информационной службе "Вести".

По словам Геращенко, разлив произошел на площади 10 тысяч квадратных метров, на данный момент установлены боны, сдерживающие дальнейшее распространение нефтепродуктов.

На сегодняшний день ограничен дальнейший разлив. И бонами все зафиксировано. Все-таки нефть – это не мазут, как в Анапе, она разливается более массово, но сразу были применены все необходимые средства для того, чтобы предотвратить дальнейший разлив по побережью. Поэтому на сегодняшний день ничего не угрожает дальнейшему туристическому сезону рассказал Геращенко

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе производится ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников, которая произошла в ночь на 16 апреля.