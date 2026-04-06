В Анапе и Геленджике отменен сигнал об угрозе БПЛА

Москва6 апр Вести.В курортных городах Краснодарского края, который подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, начали отменять воздушную тревогу из-за угрозы атаки. В настоящее время опасности уже нет в Анапе и Геленджике.

Отмена сигнала "Угроза применения БПЛА". Опасности для жителей и гостей Анапы нет говорится в Telegram-канале администрации города

Похожее сообщение опубликовал в своем канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Ранее Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропортах Геленджика, Сочи и Краснодара.

Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, регион подвегрся массированной атаке БПЛА с воскресенья, 5 апреля. Самая серьезная ситуация сложилась в Новороссийске. В городе-герое результате атаки БПЛА повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома. Восемь человек, среди которых двое детей, пострадали. Все госпитализированы в городскую больницу.