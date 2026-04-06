Москва6 апрВести.В Новороссийске в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали 8 человек. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое – жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийскомуточнил губернатор в своем Telegram-канале
По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.
Кондратьев обратил внимание, что Краснодарский край подвергается массированной атаке беспилотников с утра 5 апреля, и отражение ударов продолжается. При этом наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. В городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома. Обломки БПЛА также обнаружили на территории нескольких предприятий.