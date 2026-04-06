Оперштаб Кубани опубликовал видео после атаки украинских БПЛА на Новороссийск

Появились кадры с места атаки украинских БПЛА на жилые дома в Новороссийске

Москва6 апр Вести.Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал видео после атаки украинских БПЛА на Новороссийск. Известно, что в результате действий противника пострадали 8 человек, в том числе дети.

ВСУ атаковали город в ночь на 6 апреля, понедельник.

Повреждения получили 6 многоквартирных домов, ранены 8 человек говорится в Telegram-канале штаба

По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, также обломки вражеских дронов обнаружили на территории нескольких предприятий.

Для жителей поврежденных домов оборудованы ПВР. На местах работают представители оперативных и экстренных служб, последствия атаки ликвидируются.