Москва6 апрВести.Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал видео после атаки украинских БПЛА на Новороссийск. Известно, что в результате действий противника пострадали 8 человек, в том числе дети.
ВСУ атаковали город в ночь на 6 апреля, понедельник.
Повреждения получили 6 многоквартирных домов, ранены 8 человекговорится в Telegram-канале штаба
По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, также обломки вражеских дронов обнаружили на территории нескольких предприятий.
Для жителей поврежденных домов оборудованы ПВР. На местах работают представители оперативных и экстренных служб, последствия атаки ликвидируются.