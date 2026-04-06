Москва6 апр Вести.В Новороссийске для жителей поврежденных при атаке беспилотников домов в Восточном и Южном внутригородских районах открыты пункты временного размещения. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

В пункте временного размещения (ПВР) на базе школы №29 сейчас находятся двое жителей. Для жителей Восточного района ПВР развернут на базе школы №32 уточнил мэр в своем канале в мессенджере MAX

Кравченко также отметил, что в настоящее время угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сохраняется. При этом движение транспорта в сторону Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки открыто.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома. Восемь человек, среди которых двое детей, пострадали. Все госпитализированы в городскую больницу.