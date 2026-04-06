В Новороссийске от ударов БПЛА повреждены 25 домов

Москва6 апр Вести.В Южном и Восточном районах Новороссийска повреждения получили 25 жилых домов. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Кравченко.

Об этом стало известно после снятия угрозы атаки беспилотников на город.

По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили 10 многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах написал Кравченко в своем Telegram-канале

В общей сложности от ударов БПЛА пострадали 10 человек. В настоящее время они находятся под присмотром врачей. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также были открыты пункты временного размещения, куда обращались два человек. В понедельник днем они уже не используются.