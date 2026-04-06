Количество жертв атаки БПЛА на Новороссийск увеличилось до десяти человек

Москва6 апр Вести.В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Среди получивших повреждения трое детей.

Ночью было известно о восьми пострадавших в результате украинской агрессии. Тогда среди них было два ребенка.

Для жителей поврежденных домов открыли пункты временного размещения. Однако в мэрии Новороссийска отметили, что утром в них никого не было.

В общей сложности были повреждены 6 многоквартирных домов и 2 частных. Однако информация продолжает уточняться.