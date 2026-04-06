Москва6 апрВести.В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Среди получивших повреждения трое детей.
По последним данным, 10 пострадавших с травмами средней степени тяжести, включая троих детейговорится в публикации агентства
Ночью было известно о восьми пострадавших в результате украинской агрессии. Тогда среди них было два ребенка.
Для жителей поврежденных домов открыли пункты временного размещения. Однако в мэрии Новороссийска отметили, что утром в них никого не было.
В общей сложности были повреждены 6 многоквартирных домов и 2 частных. Однако информация продолжает уточняться.