Москва6 апрВести.В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Среди получивших повреждения трое детей.

По последним данным, 10 пострадавших с травмами средней степени тяжести, включая троих детей

Ночью было известно о восьми пострадавших в результате украинской агрессии. Тогда среди них было два ребенка.

Для жителей поврежденных домов открыли пункты временного размещения. Однако в мэрии Новороссийска отметили, что утром в них никого не было.

В общей сложности были повреждены 6 многоквартирных домов и 2 частных. Однако информация продолжает уточняться.