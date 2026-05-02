Глава Туапсе Бойко: восстановим все, что люди потеряли Глава Туапсе Бойко: восстановим все жилье, пострадавшее после ударов БПЛА

Москва2 мая Вести.Все жилье, пострадавшее после ударов украинских БПЛА в Туапсе, будет восстановлено. Об этом заявил ИС "Вести" глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

По его словам, никто не останется без крыши над головой.

Мы восстановим все, что люди потеряли. Некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы еще не успели под эти наши современные вызовы, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кров, потерял жилье - теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое заявил Бойко

Ущерб не ограничивается только пострадавшим или уничтоженным имуществом, подчеркнул он.

У нас есть разрушенные дома - полностью. У нас есть разрушенные социальные объекты - частично. Также жилые помещения - это в основном выбитые окна. Но это все на самом деле мелочь, ерунда, которую мы восстановим. Но у нас есть также и жертвы среди мирного населения. Есть и погибшие, есть и раненые. Вот это все всегда пугает, и хочется, чтобы этого не было сказал Бойко

Из-за ударов беспилотников ВСУ четыре раза возникал пожар в морском порту Туапсе, на территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Около 80 человек из домов близ нефтебазы были размещены в пунктах временного размещения.

Бойко сообщал, что собрано и вывезено более 13 тысяч кубометров мазута.