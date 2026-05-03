Дети из пострадавших от атаки БПЛА семей Туапсе не будут прерывать учебу Дети из лишившихся жилья после атаки БПЛА семей в Туапсе продолжат обучение

Москва3 мая Вести.Дети из семей, оставшихся без жилья в результате атаки БПЛА ВСУ в Туапсе, не будут прерывать обучение. Об этом сообщила начальник управления образования Туапсинского округа Екатерина Зайцева в интервью "Соловьёв Live", передает ИС "Вести".

По ее словам, сотрудники образовательных организаций работают с семьями, которые находятся в пунктах временного размещения.

Работаем в ПВР, руководители образовательных организаций на связи с родителями с первого дня случившегося, то есть мы имеем представление, какие дети были туда размещены временно, какие дети, к сожалению, в тех семьях , которые остались без жилья. В ближайшее время я поеду обязательно уже лично для того, чтобы пообщаться с семьями и уточнить имеющиеся потребности. Потому что продолжать образовательный процесс необходимо. Среди пострадавши, семей у нас есть и дети дошкольного возраста. Конечно, мы посмотрим, есть ли необходимость перевода в другую образовательную организацию, ближе к месту проживания, где они сейчас оказались сообщила Зайцева

Она подчеркнула, что к работе с детьми подключились психологи школы и вся необходимая помощь будет оказана.

Наши психологи видят их, знают, работают c семьями, готовы также рассмотреть какой-то индивидуальный образовательный маршрут, если этого потребует необходимость. Ребенку надо все-таки учиться и приходить в себя, пережить то, что он увидел, прочувствовать через себя, испытать все эти чувства. сказала начальник управления образования

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил ИС "Вести", что все жилье, пострадавшее после ударов украинских БПЛА в Туапсе, будет восстановлено.

Из-за ударов беспилотников ВСУ четыре раза возникал пожар в морском порту Туапсе, на территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Около 80 человек из домов близ нефтебазы были размещены в пунктах временного размещения.