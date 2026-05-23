Омбудсмен: семьи погибших и пострадавших при ударе ВСУ в ЛНР получат компенсацию

Семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колледжу ЛНР окажут помощь

Москва23 мая Вести.Семьи детей, погибших и пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, получат материальную помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Инна Швенк, передает ТАСС.

Все семьи, которые потеряли своих детей, к сожалению, либо чьи дети получили ранения, получат материальную компенсацию приводит агентство слова омбудсмена

Ранее стало известно, что студентов колледжа перевели на дистанционный формат обучения.

Украинские боевики атаковали детей с применением БПЛА ночью 22 мая, в пятницу. В этот момент там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и работник.

По последним данным, погибли 18 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.