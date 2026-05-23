Студентка колледжа в ЛНР рассказала, что происходило при атаке ВСУ на общежитие

Москва23 мая Вести.Студентка Старобельского колледжа в ЛНР Ольга рассказала корреспонденту ИС "Вести", что во время украинской атаки на общежитие внезапно начало все рушиться, а девочка рядом кричала.

Нас разбудили, а дальше не помню, что произошло… Начало рушиться и все. Дальше я уже проснулась, когда пришли спасатели… Рядом со мной была девочка — она кричала, меня вообще не было слышно… Она сказала, что нас обеих вытащили сказала студентка

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В результате вражеской агрессии погибли 12 человек, местонахождение 9 — неизвестно. По данным главы ЛНР, еще 41 человек пострадал. Состояние одного из раненых крайне тяжелое, 5 — в тяжелом состоянии, еще 4 — в состоянии средней тяжести.

Официальные списки погибших и пострадавших будут постоянно обновляться в канале администрации главы ЛНР в МАХ.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Возбуждено уголовное дело о теракте.