Состояние одного из раненых при атаке ВСУ на общежитие в ЛНР крайне тяжелое

Москва23 мая Вести.Состояние одного из пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР крайне тяжелое, еще 5 человек — в тяжелом. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с агентством ТАСС.

В больницах ... получают лечение 10 пострадавших при атаке украинских нацистов на общежитие... Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь, пятеро пострадавших - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести – сказал Кузнецов

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и 1 работник.

В результате вражеской агрессии погибли 10 человек, пострадали 48 человек, местонахождение еще 11 студентов остается неизвестным.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.