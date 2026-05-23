МИД: Киев и его кураторы ответственны за обострение конфликта после атаки на ЛНР

Москва23 мая Вести.Киев и его кураторы, совершившие злодеяния в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР), ответственны за срыв процесса урегулирования и обострение конфликта на Украине, сообщает МИД.

Западные страны снабжают Вооруженные силы Украины (ВСУ) разведданными и помогают наводить ракеты на цель, отмечает МИД.

Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта подчеркивает МИД

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что совершившие атаку на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске киевские власти показывают полное нежелание политико-правового разрешения украинского конфликта.

ВСУ 22 мая ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. При ударе погибли шестеро человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.