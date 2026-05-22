Путин: 6 человек погибли при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

Количество погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 6 человек Путин: 6 человек погибли при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

Москва22 мая Вести.Шесть человек погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками программы "Время героев".

На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали. Пятнадцать числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается сказал глава государства

Российский лидер подчеркнул, что противник намеренно нанес удар по мирным гражданам, поскольку никаких военных объектов и родственных им служб рядом нет.

Украинские боевики атаковали детей с применением БПЛА ночью 22 мая, в пятницу. В этот момент там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и работник. Возбуждено уголовное дело о теракте.