Артековцы почтили память погибших в Старобельске сверстников Воспитанники "Артека" из 32 стран почтили память погибших в Старобельске

Москва22 мая Вести.Более 3 тысяч воспитанников международного детского центра "Артек" почтили минутой молчания память погибших в Старобельске сверстников, передает ТАСС со ссылкой на информацию центра.

3 500 артековцев из 89 регионов России и 31 иностранного государства на закрытии 5-й смены "Наследники Великой Победы" минутой молчания почтили память погибших в Старобельске рассказали в центре

Украинские боевики атаковали детей с применением БПЛА ночью 22 мая. В этот момент там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и работник. Возбуждено уголовное дело о теракте. Предварительно, в результате удара погибли 6 человек, 15 пропали без вести, пострадали 39.

Ранее Владимир Путин заявил, что противник намеренно нанес удар по мирным гражданам, никаких военных объектов и родственных им служб рядом нет.