МИД РФ: Украина начала террор против детей ударом по колледжу в ЛНР

Москва22 мая Вести.Удар вооруженных сил Украины по колледжу Луганского государственного педагогического университета в Старобельске показывает, что киевский режим развязал террор против детей. Об этом заявил МИД России на официальном сайте. Дипломаты подчеркнули, что эта атака не была случайной. Это было целенаправленное нападение на мирных граждан.

Представители МИД РФ отметили, что никто из находившихся в здании не участвовал и не мог участвовать в боевых действиях, а рядом с колледжем нет военных объектов.

Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, открывает новую страницу в вооруженном конфликте, разворачивая открытый бесчеловечный террор против беззащитных детей говорится в заявлении

Украинские террористы атаковали колледж в городе Старобельск Луганской Народной Республики в ночь на 22 мая. Там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник учебного заведения.

По последним данным, погибли минимум четыре человека, пострадали 39 детей. На месте работают экстренные службы, психологи и медики. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.