МИД РФ: виновные в атаке ВСУ на колледж в Старобельске понесут наказание

МИД пообещал наказание для виновных в атаке ВСУ на колледж в ЛНР МИД РФ: виновные в атаке ВСУ на колледж в Старобельске понесут наказание

Москва22 мая Вести.Киевский режим нанес целенаправленный удар по гражданскому населению в Старобельске, все причастные к этому преступлению понесут неотвратимое наказание. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ночь на 22 мая четыре беспилотника разрушили здание общежития колледжа, где находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Четыре человека погибли, около 40 пострадали. Повреждены близлежащие дома и соцобъекты.

Все виновные будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание. Снисхождения не будет никому. Совершенный удар не мог быть случайным подчеркнули в ведомстве

В заявлении отмечается, что рядом с атакованным колледжем нет военных объектов. МИД назвал атаку целенаправленным террором против беззащитных детей, отметив, что ответственность за эскалацию и подрыв дипломатического процесса несут киевский режим и его западные кураторы.

Ранее сообщалось, что Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой украинских боевиков по зданию колледжа. Оно состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 мск) в пятницу.