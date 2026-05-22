Экстренное заседание СБ ООН по удару ВСУ по Старобельску начнется в 22.00 мск

Москва22 мая Вести.Запрошенное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске назначено на вечер пятницы. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при всемирной организации.

Заседание пройдет в 22.00 по московскому времени.

Сегодня – 22 мая – в 15:00 по Нью-Йорку … состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, запрошенное Россией в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске говорится в публикации постпредства

В ночь на 22 мая украинские войска с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительным данным, погибли четыре человека, число пострадавших возросло до 40. Здание практически разрушено, в нем продолжается пожар. Также повреждены административные здания, магазины и частные дома.

Ранее МИД РФ заявил, что удар ВСУ по колледжу не мог быть случайностью, поскольку рядом нет военных объектов. В ведомстве пообещали неотвратимое наказание виновным в теракте.