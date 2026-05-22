Мирошник: РФ будет стремиться ужесточить позицию Совбеза ООН по атаке в ЛНР

Москва22 мая Вести.Москва будет стремиться максимально ужесточить позицию Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, российская делегация в СБ ООН получила все необходимые документы и готовится к заседанию, на котором будут предъявлены все детали произошедшего.

Дипломат также отметил, что такого рода действия являются клеймом на киевском режиме.

Кроме того, Мирошник выразил надежду, что расследование спецслужб подтвердит использование оружия западного производства при осуществлении теракта.

Российская сторона ранее запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой на колледж, жертвами которой стали шесть человек. Заседание пройдет в 22.00 мск 22 мая.