Полянский отметил, что ОБСЕ не намерен осуждать удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Полянский: в ответе ОБСЕ нет и намека на осуждение теракта ВСУ в Старобельске Полянский отметил, что ОБСЕ не намерен осуждать удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Москва25 мая Вести.В ОБСЕ лишь в понедельник, 25 мая, ответили на требование Москвы незамедлительно осудить удар ВСУ по общежитию колледжа в Луганской Народной Республики (ЛНР), но там и нет намека на осуждение. Об этом заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.

В ответ на наше письмо с требованием осудить теракт ВСУ в Старобельске, направленное незамедлительно после удара по общежитию, только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ написал он в своем Telegram-канале

Дипломат добавил, что "английские слова подобраны очень тщательно".

Но и намека на осуждение там нет сообщил Полянский

Ранее МИД РФ в специальном заявлении объявил, что теракт в Старобельске и реакция на него со стороны западных стран "переполнили чашу терпения", и Вооруженные силы России (ВС РФ) приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Кроме того, было подчеркнуто, что удары будут наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам, расположенным в украинском столице.

ВСУ 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.