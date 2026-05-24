Лантратова: ВСУ продолжили атаку на колледж в ЛНР во время спасательной операции

Москва24 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать здание колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики во время проведения спасательной операции. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, прибывшая к месту трагедии.

По словам омбудсмена, которые приводит ТАСС, действия киевского режима являются циничными и лицемерными.

Несмотря на то, что под завалами оставались дети, доставали детей, несмотря на то, что родители не уходили с места, а ждали возможность увидеть своих детей живыми, со стороны Украины снова и снова атаковали это место. Настолько атаковали, что просто было невозможно продолжать спасательные работы сказала Лантратова

В Старобельск сегодня приехали более полусотни иностранных журналистов из 19 стран. Их поездка в Старобельск организована при содействии МИД России.

В ночь на 22 мая украинские войска атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске. По последним данным, число погибших возросло до 21. Президент России Владимир Путин поручил российскому оборонному ведомству проработать варианты ответа на этот террористический акт киевского режима.

24 мая Минобороны заявило, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли удар возмездия по целям на Украине. По данным ведомства, удар был нанесен баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования и беспилотниками.

В Минобороны подчеркнули, что российская армия не планировала и не наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.