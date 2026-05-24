Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ

Москва24 мая Вести.Иностранные журналисты выехали из Москвы на место удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию общежития колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщает RT.

На опубликованных в Telegram-канале RT кадрах видно, как представители средств массовой информации собираются у здания МИД России, а позже садятся в автобус.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что принято решение сформировать пул иностранных журналистов, которых планируется в кратчайшие сроки доставить в Старобельск на место трагедии для общения с очевидцами. По словам дипломата, в поездку согласились поехать журналисты со всех континентов.

Вместе с тем Захарова сообщила, что британская телерадиовещательная компания BBC ("Би-би-си") отказалась посещать Старобельск без объяснения причин. К ней присоединились СNN и японские журналисты.

По последним данным, в результате удара киевского режима по общежитию колледжа в Старобельске погиб 21 человек. Правительство Луганской Народной Республики опубликовало подтвержденный список погибших студентов.