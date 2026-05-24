Иностранные журналисты прибыли в больницу к раненым из Старобельска

Иностранные СМИ посетили больницу в ЛНР с ранеными из Старобельска Иностранные журналисты прибыли в больницу к раненым из Старобельска

Москва24 мая Вести.Иностранные представители СМИ прибыли в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где получают медицинскую помощь пострадавшие при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданиям колледжа и общежития в Старобельске. Об этом сообщает ТАСС.

ВСУ атаковали педагогический колледж в ЛНР в ночь на 22 мая. В момент удара с применением беспилотников в общежитии находились 87 человек. По последним данным, погиб 21 подросток, пострадали 42.

Ранее в Старобельске зарубежной прессе продемонстрировали обломки дронов, которыми Украина ударила по колледжу. На одном из них была установлена антенна американского терминала Starlink.