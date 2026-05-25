Москва25 мая Вести.Журналисты из разных стран, посетившие место украинского удара по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР), смогли воочию убедиться в отсутствии военных объектом рядом с местом атаки. Об этом сообщила ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Журналисты увидели, что никакой военной базы там не было. Журналисты увидели обломки БПЛА. Я напомню, что было три волны реактивных БПЛА с разницей в 10-15 минут. То есть в тот момент, когда дети выбегали, они [ВСУ] добивали, чтобы было больше жертв. Глава республики сказал, что операция по спасению, разбору завалов длилась почти 45 часов; она 15 раз прерывалась, потому что снова и снова обстреливали. На месте работали спасатели, работали сотрудники Следственного комитета, которые фиксировали преступления, приезжали родители. И было очень страшно, потому что родители не хотели оставлять место преступления, но были вынуждены прятаться от постоянных обстрелов рассказала Яна Лантратова

Также, по ее словам, представители СМИ смогли увидеть, что атаковавшие колледж в Старобельске дроны были изготовлены с использованием комплектующих западного производства.

И, конечно, журналисты увидели, что те комплектующие дронов, которыми убили детей, были произведены в западных странах. И, собственно, с места преступления мы и обратились к международной общественности. Мы надеемся на объективную оценку произошедшего, потому что с точки зрения гуманитарного права - это военное преступление подчеркнула Яна Лантратова

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.