Лантратова указала на цинизм Киева в отношении трагедии в Старобельске Лантратова: на Украине гибель детей в Старобельске цинично называют "инцидентом"

Москва25 мая Вести.Украина цинично называет гибель детей при ударе ВСУ по зданию колледжа в Старобельске "инцидентом", а странам Запада не стыдно за действия Киева. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее словам, от представителей других стран можно услышать разные версии об атаке ВСУ в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Я приводила пример, когда говорят, что это инсценировка и необъективная информация. А вот представитель Украины говорит, что это "инцидент" - вы понимаете, как цинично он называет гибель детей? Он называет ее просто "инцидентом" и говорит о том, что все действия ВСУ проходят под строгим демократическим контролем. Мне хочется задать вопрос: вот это вот - строгий демократический контроль? Вот эти дети убиты под строгим демократическим контролем других стран? Как это назвать? Зато честно сказал представитель Дании: они сказали, что им не стыдно. Им действительно не стыдно сказала Лантратова

По ее словам, журналисты из разных стран, посетившие место украинского удара по колледжу в Старобельске, смогли воочию убедиться в отсутствии военных объектов рядом с местом атаки.

Ранее Лантратова уже отмечала, что теракт Вооруженных сил Украины в Старобельске обязательно войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Президент РФ Владимир Путин назвал удар по Старобельску подтверждением неонацистской сущности Киева.

ВСУ 22 мая атаковали дронами учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, еще 65 пострадали.