Москва24 маяВести.Теракт Вооруженных сил Украины в Старобельске обязательно войдет в обвинительное заключение против киевского режима, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Она подчеркнула, что произошедшее в Старобельске - это военное преступление.
"Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простимнаписала Лантратова в своем канале в МАХ
Ранее Лантратова подчеркнула, что военных объектов рядом с колледжем в Старобельске нет, и иностранные журналисты могут в этом легко убедиться.