Лантратова: "Старобельская расправа" войдет в обвинение против Киева

Москва24 мая Вести.Теракт Вооруженных сил Украины в Старобельске обязательно войдет в обвинительное заключение против киевского режима, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что произошедшее в Старобельске - это военное преступление.

"Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим написала Лантратова в своем канале в МАХ

Ранее Лантратова подчеркнула, что военных объектов рядом с колледжем в Старобельске нет, и иностранные журналисты могут в этом легко убедиться.