ООН ответила на обращение Лантратовой об ударе по колледжу в Старобельске

Лантратова сообщила об ответе УВКПЧ ООН по теракту в Старобельске ООН ответила на обращение Лантратовой об ударе по колледжу в Старобельске

Москва22 июн Вести.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) прислало ответ на обращение российской стороны по теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на педагогический колледж в Старобельске в ЛНР, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в MAX.

В конце мая Лантратова назвала принципиально важным сигналом реакцию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар ВСУ по Старобельску. Тюрк тогда призвал расследовать удар по колледжу Старобельска.

Омбудсмен отметила, что Тюрк запросил у аппарата уполномоченного по правам человека (УПЧ) России любую информацию о расследовании обстоятельств произошедшего и отметил, что в организации "внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске".

Любые доступные результаты официального расследования - об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию привела текст обращения Лантратова

Также она отметила, что это "пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее". Лантратова заявила, что в самое ближайшее время подготовит ответ с приведением самых актуальных данных.

Хочется верить, что это положит начало в выстраивании конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций между нами подытожила Лантратова

Украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске ЛНР в ночь на 22 мая. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки 21 человек погиб, более 40 пострадали.