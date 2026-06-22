Лантратова сообщила об интересе ООН к расследованию атаки ВСУ на Старобельск

Лантратова: в УВКПЧ ООН запросили любые подробности об ударе ВСУ по Старобельску Лантратова сообщила об интересе ООН к расследованию атаки ВСУ на Старобельск

Москва22 июн Вести.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросила у российской стороны любую информацию и любые подробности о расследовании террористической атаки Вооруженных сил Украины на педагогический колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В своем ответном обращении из аппарата верховного комиссара ООН г-на Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске и были бы признательны аппарату УПЧ РФ за любую дополнительную информацию в расследовании обстоятельств произошедшего написала Лантратова в своем канале в MAX

Омбудсмен отметила, что организацию интересуют любые доступные результаты официального расследования, которые касаются типа использованного оружия, времени атаки, последовательности ударов, или же контакты тех лиц и служб, которые могут данную информацию предоставить.

Ранее Лантратова заметила, что данное сообщение стало, на данный момент, "первой и единственной реакцией на все обращения российской стороны, направленные ранее".

Боевики ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки 21 человек погиб, более 40 пострадали.