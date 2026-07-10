Верховный комиссар ООН запросил у РФ данные расследования по Старобельску

ООН запросила данные расследования удара ВСУ по колледжу в Старобельске Верховный комиссар ООН запросил у РФ данные расследования по Старобельску

Москва10 июл Вести.Управление Верховного комиссара ООН запросило у России информацию по расследованию удара Киева по колледжу в Старобельске. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Заявление было сделано в ходе международной онлайн-встречи "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".

Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН попросило нас предоставить информацию о результатах расследования сказала она

Омбудсмен добавила, что российская сторона обязательно предоставит ООН все необходимые данные в ближайшее время.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Стробельского колледжа в конце мая. Дроны со взрывчаткой направили прямо в здания, где ночью спали студенты. В результате погиб 21 человек, еще 65 пострадали.