ГД приняла обращение к ООН в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске

Москва27 мая Вести.Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли проект обращения в связи с атакой украинских боевиков на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), в котором ООН, международные парламентские организации и парламенты стран мира призываются к осуждению удара Киева.

В обращении депутаты ГД просят "всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты".

Кроме того, депутаты требуют прекращения военной, финансовой и материальной помощи киевскому режиму, который превращает учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора. В обращении также указаны цели, которые преследует режим Владимира Зеленского, нанося удары по гражданским объектам.

Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации убеждены, что неонацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения отмечается в документе

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.