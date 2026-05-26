В Госдуму внесли проект обращения к ООН в связи с терактом ВСУ в Старобельске

Москва26 мая Вести.В Госдуму внесли проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с терактом киевского режима в Старобельске. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что удар Вооруженных сил Украины – это варварский теракт и военное преступление неонацистского украинского режима без срока давности против мирных граждан.

Комитет по международным делам подготовил и внес проект обращения к ООН и парламентам стран мира с призывом осудить атаку на педагогический колледж в Старобельске сказал журналистам Леонид Слуцкий

ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось, погиб 21 человек, десятки ранены.

В ОБСЕ отказались осудить удар по Старобельску из-за якобы отсутствия проверенных данных. "Они сделали вид, что не видят, как тела убитых режимом Зеленского детей достают из-под бетонных завалов, хотя эти кадры облетели весь мир", - заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По мнению представителя России при ООН Василия Небензи, западные столицы могут бесконечно говорить о правах ребенка, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети делятся на удобные и неудобные жертвы.