Москва26 мая Вести.Реакция стран Запада на теракт ВСУ в Старобельске является полным позором и показателем их морального краха. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Это не просто двойные стандарты, это моральный крах и полный позор сказал дипломат журналистам

По его словам, на Западе могут сколько угодно говорить о правах ребенка, но их реакция на трагедию в Старобельске наглядно демонстрирует, что "в их политической картине мира дети делятся на удобные и неудобные жертвы".

Если страдания детей могут быть использованы против России, это немедленно становится международным скандалом, но когда дети погибают из-за умышленных действий киевского режима, трагедия исчезает за оговорками, сомнениями подчеркнул постпред РФ при ООН

Небензя также сообщил, что Россия сделает все необходимое, чтобы наказать всех причастных к теракту в колледже и общежитии в Старобельске.

ВСУ 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Луганской народной Республике. В момент атаки там было 6 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21, пострадали 65 детей.