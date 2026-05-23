Москва23 маяВести.Представители ряда европейских стран не считают жителей Донбасса и России людьми, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.
Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей, молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале. Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышимотметил Небензя
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли накануне удары по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шестеро человек погибли, 15 детей числятся пропавшими без вести.