Москва23 мая Вести.Представители ряда европейских стран не считают жителей Донбасса и России людьми, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей, молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале. Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим