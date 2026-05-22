До 2022 г. обстрелы гражданских в Донбассе были ежедневными, напомнил Небензя Небензя: если бы не СВО, удары по гражданам случались бы ежедневно

Москва22 мая Вести.Если бы РФ не начала специальную военную операцию, то трагедии, подобные удару по Старобельску в ЛНР, происходили бы каждый день. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат подчеркнул, что на протяжении восьми лет до начала СВО украинские боевики обстреливали мирных жителей Донбасса практически каждый день.

По его словам, все это время СМИ, подконтрольные Западу, игнорировали эти многочисленные жертвы. Не освещалось также преследование русских и русскоязычных жителей Украины, которых считали за людей второго сорта.

Западные кураторы Киева, подытожил Небензя, старались, чтобы мировая общественность не узнала о зверствах радикалов на Украине, для чего рисовалась ложная картина демократических властей.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в момент налета находилось более 80 подростков. Шесть человек погибли, около 40 пострадали. В городе также повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.