Небензя: атаку ВСУ на Старобельск можно сравнить с действиями нацистов Небензя: удар по Старобельску был актом терроризма, несмотря на оправдания Киева

Москва29 мая Вести.Россия не оставит без ответа террористические акции киевского режима, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации, посвященного обсуждению ситуации в зоне конфликта.

Трансляция заседания, в рамках которого прозвучало выступление Небензи, велась на сайте Организации Объединенных Наций.

При этом, как бы ни пытался оправдываться Киев, удар по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР) является террористическим актом, подчеркнул российский постпред.

Небензя заявил, что жестокость, с которой боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по общежитию и зданию колледжа в указанном городе, можно сравнить с действиями нацистов и их пособников в период Второй мировой войны.

Дипломат отметил, что официальную Москву не удивляет реакция стран Запада на это преступление. По словам Небензи, союзники Киева на Западе годами снабжают Владимира Зеленского деньгами и оружием.

Террор против мирных россиян, который Киев при одобрительном молчании своих подельников на Западе уже давно превратил в инструмент ведения войны, мы и впредь оставлять без ответа не будем. Тем более, что циничный теракт в Старобельске, — далеко не единичный случай. Только за прошлую неделю в результате атак боевиков киевского режима погиб 51 мирный житель и еще 199 человек, в том числе 20 детей, получили ранения сказал он

Многие европейские страны предпочли проигнорировать трагедию в Старобельске, продолжил постпред.

Особенно поражает лицемерие и циничная реакция делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно. Но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву. Но мы не были удивлены тогда и не удивлены сейчас подчеркнул дипломат

Представители ООН могут посещать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области через территорию России, но не пользуются этой возможностью, обратил внимание Небензя.

Он заверил, что с учетом преступных действий киевского режима Вооруженные силы РФ продолжат специальную военную операцию (СВО) до полного устранения угроз безопасности, исходящих с Украины.

При этом Россия в ходе ударов возмездия по территории Украины в ответ на теракт в Старобельске не атаковала гражданскую инфраструктуру.

Этот удар возмездия в украинской столице является прямым следствием целенаправленных шагов по разжиганию конфликта со стороны Зеленского и его кураторов сказал Небензя

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате теракта погиб 21 человек, еще 44 пострадали.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию ударов по мирным жителям в Старобельске.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала такую реакцию в ОНН принципиально важным сигналом.

25 мая МИД РФ заявил, что украинская атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения Москвы, в связи с чем российские военные приступают к нанесению последовательных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.