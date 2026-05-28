Москва28 маяВести.Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после сообщений об ударах, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Старобельску.
Об этом говорится в заявлении Управления ООН по правам человека (УВКПЧ).
Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственностисказал Тюрк
В то же время он призвал принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.
В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.