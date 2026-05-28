"Серьезная дилемма": США предупредили о тяжелом выборе в контексте Украины RS: США придется оставить Украину на произвол судьбы или вступить в конфликт

Москва28 мая Вести.США в ближайшее время могут оказаться перед сложным выбором: либо оставить Украину без поддержки, либо вмешаться в конфликт, если им не удастся склонить Киев к мирному урегулированию.

Об этом написало издание Responsible Statecraft (RS).

Если администрация президента США Дональда Трампа не возобновит мирный процесс, то в течение следующей недели ей, вероятно, придется выбирать между унизительным отступлением и гораздо более глубоким и опасным военным вмешательством в дела Украины, что может привести к прямой войне с Россией отметил обозреватель Анатоль Ливен

Кроме того, продолжил он, европейским странам также важно убедить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на компромисс ради достижения мира.

Сейчас мы стоим перед неминуемой перспективой крупного кризиса — серьезной дилеммы для администрации Трампа говорится в материале

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального педагогического колледжа в ЛНР. В здании в тот момент находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным МЧС, погиб 21 человек, еще 65 были ранены.

В ответ на террористическую атаку ВСУ российская армия поразила объекты украинского военного управления, авиабазы и предприятия ОПК противника. Среди разрушенных объектов — здание штаба командования Сухопутных войск ВСУ в центре Киева.

В ходе массированного удара использовались баллистические ракеты "Орешник", гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон" и аэробаллистические ракеты "Искандер".

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.

25 мая в российском МИД сообщили, что в ответ на атаки украинских националистов на мирное население ВС РФ будут последовательно бить по центрам принятия решений на Украине.