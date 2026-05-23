Зампостпреда США при ООН Брюс: в Вашингтоне следят за ситуацией в Старобельске

Москва23 мая Вести.В Вашингтоне пристально наблюдают за ситуацией в Старобельске. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Тэмми Брюс на заседании Совбеза ООН в связи с атакой ВСУ по общежитию в этом городе.

Мы следим за сообщениями о погибших и раненых сказала Брюс

Зампостпреда США при ООН также обратилась с призывом немедленно остановить смерть и разрушения, вызываемые конфликтом на Украине.

Смерть и разрушения должны быть немедленно прекращены отметила Брюс в ходе заседания Совбеза ООН

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил ИС "Вести", что участие Запада в ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в ЛНР не подлежит сомнению. По его мнению, та точность, с которой ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске, доказывает, что западные союзники Киева были задействованы в атаке.

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В тот момент там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник образовательного учреждения. Шесть человек погибли, около 40 получили ранения, 15 - в числе пропавших без вести. В ЛНР был введен режим чрезвычайной ситуации после трагедии.