Москва22 маяВести.Необходимо усиленно призывать международное сообщество фиксировать удар киевского режима по общежитию и учебному заведению в Старобельске, где находились дети. Об этом информационной службе "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
Надо усиленно призывать международное сообщество это фиксировать, потому что это действительно циничный удар по общежитиям, где проживали дети. И судя по анализу того, что дают украинские СМИ, они прекрасно знали, куда целилисьзаявила Сорока
Омбудсмен также подтвердила информацию о приостановке поисково-спасательных работ на месте из-за угрозы повторных атак ВСУ.