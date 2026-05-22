Омбудсмен ЛНР Сорока прокомментировала удар ВСУ по общежитию в Старобельске Омбудсмен ЛНР призвала мировое сообщество отреагировать на удар по Старобельску

Москва22 мая Вести.Необходимо усиленно призывать международное сообщество фиксировать удар киевского режима по общежитию и учебному заведению в Старобельске, где находились дети. Об этом информационной службе "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.

Надо усиленно призывать международное сообщество это фиксировать, потому что это действительно циничный удар по общежитиям, где проживали дети. И судя по анализу того, что дают украинские СМИ, они прекрасно знали, куда целились заявила Сорока

Омбудсмен также подтвердила информацию о приостановке поисково-спасательных работ на месте из-за угрозы повторных атак ВСУ.