Львова-Белова: 18 детей могут оставаться под завалами общежития в Старобельске

Львова-Белова: 18 детей все еще могут оставаться под завалами общежития в ЛНР Львова-Белова: 18 детей могут оставаться под завалами общежития в Старобельске

Москва22 мая Вести.Предварительно, 18 детей все еще могут оставаться под завалами общежития в Старобельске в ЛНР, по которому ВСУ нанесли прицельный удар. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

На 14.00 число детей, получивших ранения различной степени тяжести … выросло до 39. Девять ребят доставлены в больницы, состояние здоровья троих оценивается как тяжелое… На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Предварительно, под завалами могут оставаться 18 детей написала она в своем канале в мессенджере MAX

Решение о необходимости транспортировки тяжело пострадавших в Москву пока не принято.