В ООН осудили нападение ВСУ на гражданское население и инфраструктуру ЛНР Дюжаррик: ООН решительно осуждает любые нападения на мирных жителей

Москва22 мая Вести.ООН выступает с решительным осуждением ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Луганской Народной Республики. Об этом заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя нападение ВСУ на колледж в Старобельске.

Дюжаррик напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш не раз говорил о недопустимости таких атак, запрещенных международным правом.

Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили сказал он

Представитель генсека добавил, что ООН призывает воздержаться от любых действий, способных привести к дальнейшей эскалации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ИС "Вести", что точность удара ВСУ по колледжу в Старобельске доказывает причастность Запада к нападению.