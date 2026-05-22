Небензя указал на наличие данных о помощи ВСУ со стороны Запада с целенаведением

Москва22 мая Вести.Вооруженные силы Украины наносят дальнобойные удары, как тот, что был направлен на колледж в Старобельске, с поддержкой от западных служб. Есть данные, доказывающие это. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Во время заседания Совбеза ООН он указал на то, что атака образовательного учреждения в Луганской Народной Республике не могла обойтись без участия Запада.

Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением подчеркнул Небензя

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар по колледжу в ЛНР не был случайностью. Он раскрыл сведения о том, что ВСУ использовали волны беспилотников, которые били в одно и то же место.