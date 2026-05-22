Путин: удар по колледжу в Старобельске не был случайным Путин назвал удар по колледжу в ЛНР неслучайным

Москва22 мая Вести.Удар по колледжу в городе Старобельск не был случайным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками первого потока программы "Время героев". Глава государства подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с местом атаки нет.

Путин добавил, что, по последним данным, жертвами украинского удара стали 6 человек, 39 получили ранения, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Удар не был случайным. Он прошел в три волны – 16 БПЛА в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать отметил президент

Российский лидер особо отметил, что удар по общежитию колледжа в ЛНР демонстрирует террористическую сущность киевского режима. Путин призвал вооруженные силы Украины не исполнять преступные приказы нелегитимного украинского руководства.