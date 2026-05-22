Москва22 мая Вести.Президент России Владимир Путин на фоне удара по студенческому общежитию в Старобельске обратился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и призвал боевиков не выполнять преступные приказы Киева.

Глава государства сделал заявление на встрече с выпускниками программы "Время героев".

Еще раз хочу – я уже делал это – обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений подчеркнул Путин

Он добавил, что причинами подобного преступного поведения киевского режима являются постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов и территорий.

Ночью 22 мая ВСУ нанесли целенаправленный удар с применением беспилотников по общежитию в Старобельске в ЛНР. В момент атаки в здании находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник. Пострадали 39 человек, погибли шесть человек. Под завалами могут оставаться 18 детей.