Путин на совещании Совбеза РФ прокомментировал атаку Киева на Ростовскую область Путин: атака Киева на Ростовскую область является актом безусловного терроризма

Москва8 мая Вести.Утренние удары киевского режима по Ростовской области являются актом терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ

Он начал диалог по видеоконференцсвязи с оценки недавних ударов ВСУ.

Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения подчеркнул Путин

Ранее сообщалось, что из-за удара киевского режима по зданию филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростовской области была нарушена работа целого ряда аэропортов.

Позже ситуация стабилизировалась и Росавиация отменила извещение о невозможности полетов в ряд воздушных гаваней юга России.