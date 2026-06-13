Путин: ВСУ не могут сдержать натиск ВС РФ и переходят к террористическим методам

Путин: ВСУ не могут сдерживать натиск ВС РФ и используют террористические методы Путин: ВСУ не могут сдержать натиск ВС РФ и переходят к террористическим методам

Москва13 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдерживать натиск российских войск на линии боевого соприкосновения и прибегают к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии новых регионов страны.

Российский лидер уточнил, что продвижение российских войск происходит по всем направлениям.

Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту сказал Путин

Глава российского государства также поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость.

12 июня Путин заявил, что российские войска в зоне СВО каждый день закрепляют контроль над историческими территориями России.