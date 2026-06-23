Путин: удары ВСУ по детям только стимулируют российских военных на поле боя Путин: удары киевского режима по детям только стимулируют ВС РФ в бою

Москва23 июн Вести.Террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на детей только сильнее стимулируют российских военных выполнять задачи на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны.

По словам российского лидера, подобные действия киевского режима не смогут изменить ход специальной военной операции (СВО).

Более того, я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, конечно, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна. Потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело сказал Путин

Президент России отметил, что атаки ВСУ, подобные ударам по Старобельску Луганской народной республики (ЛНР), приводят только к обозначению киевского режима как неонацистского.

Ничего другого, кроме обозначения этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит. Разве можно было себе представить что-нибудь подобное. Такого мы не видели со времен Второй мировой войны. Особенно это касается, конечно, ударов по детям добавил Путин

Также Путин ранее поручил правительству предпринять меры, чтобы минимизировать последствия от атак ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре.